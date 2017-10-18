Известна дата анонса смартфона HTC U11 Plus

18 октября 2017, 11:45

Пресс-служба компании HTC разослала приглашения журналистам на свое грядущее мероприятие в Тайбэе, на котором, как утверждается, состоится анонс смартфона U11 Plus.

Грядущее событие намечено на 2 ноября.Среди особенностей терминала – 5,99 дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, а также разрешением 2К плюс две камеры и сенсорная рамка Edge Sense.В основе аппарата окажется чип Snapdragon 835, объем оперативной памяти составит 4/6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64/128 ГБ. Также обещана защита корпуса по стандарту IP68.