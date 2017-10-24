TENAA "засветила" смартфон HTC U11 Plus

24 октября 2017, 10:15

На официальном сайте китайского регулятора TENAA появились некоторые подробности касательно не анонсированного на данный момент смартфона HTC U11 Plus.

Так, в частности, эти фото подтверждают безрамочный дизайн модели, а также одинарную основную камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели.



По слухам, новинка выйдет с 5,99-дюймовым дисплеем, соотношение сторон которого 18:9, а разрешение - Quad HD+. Основная камера – 12Мп; фронтальная – 8Мп. В качестве аппаратной платформы производитель обещает Snapdragon 835 + 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти.

Анонс HTC U11 Plus должен состояться на специальном мероприятии 2 ноября.О дате релиза и ориентировочном ценнике пока ничего не известно.