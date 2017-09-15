Новые подробности касательно мини-версии сжимаемого HTC U11

15 сентября 2017, 11:45

Разработчик LlabTooFeR опубликовал в своем аккаунте на Twitter некоторые новые подробности касательно смартфона под кодовым названием HTC Ocean Life.



На деле речь идет о мини-версии сжимаемого HTC U11, который был представлен несколько недель назад.

Сообщается, что грядущая новинка будет анонсирована в рамках программы Android One. Грядущая новинка не получит большинства фирменных приложений Google, но выйдет сразу с Android 8.0 «из коробки».В продаже аппарат должен появиться ближе к концу текущего года.Что же относительно спецификаций, на данный момент известно о 5,2-дюйовом дисплее с разрешением Full HD, а также 16Мп фронтальной и основной камерам.В качестве аппаратной платформы обещан чип Snapdragon 630, а объем встроеннойпамяти – 32 ГБ. Емкость аккумулятора – 2600 мАч.Ну и, конечно же, эта новинка производителя получит главную изюминку HTC U11 – сенсорную рамку Edge Sense, при помощи которой можно работать со смартфоном, сжимая ее рукой.