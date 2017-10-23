Релиз Android 8.0 Oreo для HTC U11 будет выпущен в ноябре

23 октября 2017, 10:15

Об этом сообщил разработчик LlabTooFeR в своем аккаунте на Twitter.

Согласно его сведениям, соответствующее обновленные прошивки на данный момент уже находится на финальной стадии «допилки», и производитель может начать распространение уже в ноябре либо декабре.Ранее представители HTC уже говорили о том, что компания ведет разработку релиза Android 8.0 под смартфоны U11, U Ultra и HTC 10. И кстати, те же спикеры тайваньского производителя отмечали, что обновление для U11 планируется в четвертом квартале текущего года.