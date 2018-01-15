HTC выпустила релиз Android 8.0 для HTC 10

15 января 2018, 9:45

Стало известно о том, что тайваньская HTC закончила работу и начала распространение обновления Android 8.0 Oreo для смартфона HTC 10.

Напомним, что планы по выпуску нового апдейта для этого своего смартфона производитель подтвердил еще в августе. Вместе с HTC 10 Android 8.0 была обещана также для U11 и U Ultra.Таким образом, тайваньский вендор начал выполнять данные ранее обещания.На данный момент обновление доступно к незалоченным версиям терминала и распространяется как «по воздуху», так и в виде загружаемого RUU-файла. Номер прошивки - 3.16.617.2, а объем – 1,8 ГБ. Помимо классических новшества пакета, этот релиз принес с собой декабрьские обновления безопасности Android.