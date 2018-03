Смартфон ASUS ZenFone 3 Deluxe начал получать релиз Android 8.0 Oreo

28 марта 2018, 11:15

Тайваньская ASUS начала распространять обновление прошивки Android 8.0 Oreo для своего смартфона 3 Deluxe (индекс ZS550KL).

Уточняется, что обновление получила 5,5-дюймовая ZS550KL, тогда как слегка увеличенная с 5,7-дюймовая ZS570KL пока обновления не получила.



Кроме классических новшеств самой ОС, новый релиз принес следующее изменения: удаление сторонних приложения TripAdvisor, Puffin Browser и Kindle, а также Do It Later, Mini Movie, Quick Memo, PhotoCollage. Кроме того, в быстрых настройках появится FM-радио.