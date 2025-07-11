Чому детектор FPV-дронів іноді реагує на Wi-Fi, а не лише на відео?

11 июля 2025, 18:18

Портативний детектор БпЛА "ДУЛІЯ 6+" сканує частотний діапазон від 4880 до 6190 МГц (саме на цих частотах працює щонайменше 50% всіх FPV-дронів) із кроком 5 МГц. Це 263 основні точки сканування (плюс додаткові - для уточнення частоти при виявленні сигналу).

Кожне вимірювання триває приблизно 40 мілісекунд (чому саме 40 - нижче). Таким чином, повне сканування діапазону займає близько 10–11 секунд.

Ми живемо не в теоретичному, а в реальному світі, де в реальних електронних схемах після кожної зміни частоти потрібно дочекатися, поки система вийде на робочий режим. Це стосується PLL-синтезаторів, змішувачів, фільтрів та FM-демодуляторів. Залежно від архітектури, цей час може становити від 10 до 50 мс.

Чим коротший цей час - тим дорожче обладнання. У промислових та військових рішеннях окремі компоненти можуть коштувати сотні або навіть тисячі доларів за штуку.

У детекторі FPV дронів "ДУЛІЯ 6+" дотримується компромісний підхід:

- час виходу на робочий режим складає близько 30-35 мс,

- на саме вимірювання залишається 5-10 мс,

- загальний час на одну точку сканування - 40 мс.

При цьому, дані сигналу аналізуються за останні 5-7 мс.

Чому виникають помилки?

Головна проблема - 5 мс аналізу недостатньо, щоб надійно класифікувати тип сигналу (аналогове відео, Wi-Fi тощо). Якщо збільшити час сканування кожної точки на 10 мс, то загальний час сканування діапазону виростає на 3 секунди. Але для повної впевненості треба витрачати 100-130 мс на кожну точку, що збільшить загальний час сканування діапазону до 26-35 секунд - а це неприйнятно довго.

Рішення: компроміс і адаптивна логіка

Тому детектор дронів "ДУЛІЯ 6+" реалізує гібридний підхід:

- мінімальний час сканування,

- програмна постобробка результатів: зберігаються попередні вимірювання кожної точки, і кожне нове значення аналізується в контексті історії.

Це дозволяє:

- виявляти сигнали, характерні для аналогового відео,

- зменшити кількість хибних спрацювань.

І хоча повністю уникнути хибних спрацювань неможливо, завдяки такій адаптивній логіці максимально зменшена кількість помилок, зберігши головне - швидке реагування.