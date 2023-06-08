Чому вашій компанії потрібна цифрова трансформація і як її розпочати

8 июня 2023, 13:15

Цифрова стратегія ЄС передбачає, що до 2030 року 75% компаній повинні користуватися хмарними послугами, big data і штучним інтелектом, а всі ключові державні послуги мають бути в онлайні.

Україна також взяла курс на цифровий розвиток, проте відстає від країн ЄС. Прийняття закону «Про хмарні послуги» щодо впровадження IT-сервісів на державному рівні мало скоротити цю дистанцію. Але для багатьох українських компаній залишається нормою зберігати дані на серверах в офісній коморі, множити паперову документацію і навіть вести звітність в Excel.

Чому діджиталізація потрібна кожній компанії і з яких кроків стартувати?

Повне відео - https://www.youtube.com/embed/Pg590RR-cBw

В чому важливість цифрової трансформації

Ігнорування діджиталізації матиме для компанії чимало негативних наслідків:

• Зменшення продуктивності — за відсутності сучасних технологій команди потребуватимуть більше часу на виконання нових задач.

• Підвищення операційних витрат через неоптимізовані робочі процеси.

• Невідповідність запитам клієнтів — компанія не зможе реагувати на зростаючі потреби споживачів і покращувати обслуговування.

• Ускладнення роботи з даними — ручний підхід програє технологіям у питаннях консолідації, зберігання та обробки інформації.

• Відсутність прозорості в операційних процесах, що збільшуватиме недовіру зовнішніх контрагентів.

Передові країни не зволікають з цифровізацією. Згідно з дослідженням Європейського інвестиційного банку, в ЄС 69% компаній впроваджують цифрові технології, в США — 71%. Кількість європейських компаній, які інвестують у цифровізацію, у 2022 році зросла до 53%, порівняно з 46% у 2021 році. Серед лідерів діджиталізації — Данія (80% компаній використовують цифрові технології), Швеція і Бельгія (76%), Фінляндія (75%).

Навіщо оновлювати інфраструктуру і мігрувати в хмару

Діджиталізація не може бути ефективною без повної або часткової міграції в хмари.

Дослідження McKinsey показує, що прибуток компанії за рахунок стійкості хмар може зрости на 20%, продуктивність розробки програм — збільшитися на 38%, а час простою систем — скоротитися на 57%.

Яку вибрати:

• Публічна хмара — вільно використовується кількома клієнтами. Технологічно і фінансово гнучке рішення. Найкраще підходить для розробки і тестування продуктів, які не містять критичні дані організації.

• Приватна хмара — ізольовано використовується тільки одним клієнтом. Завдяки високому рівню безпеки оптимально підходить для сервісів, які працюють з чутливими даними компанії.

• Гібридна хмара — в різних конфігураціях поєднує власну, публічну і приватну інфраструктуру. Така модель забезпечує і гнучкість, і високий рівень безпеки технологій.

• Мультихмара — поєднує кілька хмарних служб від різних провайдерів. Вони працюють незалежно один від одного, що гарантує підвищену надійність.

Міграція в хмари має бути поступовою. Доцільно дотримуватися такої черги: 1) системи розробки; 2) системи тестування; 3) продуктивні системи.

Які технології варто замінити

Кожна організація повинна мати свій чек-ліст інструментів, які треба замінити на цифрові рішення. Три базових кроки в цьому напрямку:

• Електронний документообіг.

Переводьте внутрішні і зовнішні документи в цифру, щоб гарантувати зручність, швидкість і безпечність роботи з ними.

• Віддалені робочі місця.

Віртуалізовані столи VDI та RDS дозволяють працювати ефективно і безпечно поза офісом — співробітники зможуть підключатися з будь-якого девайса, а всі операції будуть виконуватися на серверах.

• Автоматизовані системи управління.

Щоб оптимізувати робочі процеси, автоматизуйте їх. Використовуйте програми для керування ресурсами (ERP), персоналом (CPM), взаємодією з клієнтами (CRM), поставками (SCM), складами (WMS).

Цифрова трансформація охоплює значно більше стратегічних процесів, окрім міграції в хмари та заміну технологій. Але саме вони дозволяють отримати конкретний результат, який зміцнить цифрову культуру в компанії.