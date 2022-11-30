У YASNO розповіли, чому у Києві світло включатимуть лише двічі на день

30 ноября 2022, 13:45

Нещодавно стало відомо, що у Києві включатимуть світло лише 2-3 години двічі на добу. Генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко пояснив, чому так відбувається.

«На Київщину у нас є десь 600 мегаватів при потребі 1300. І з цих 600 мегаватів 300 треба для критичної інфраструктури, яку не можна відключати - це лікарні, пологові будинки, комунальні підприємства. І для нас, для кінцевих споживачів, залишається 300 з невеличким мегаватів на споживання», - сказав Коваленко.Він зазначив, що цей залишок необхідно розподілити між споживачами, тому світло включають лише по кілька годин на день.«Тому коли мережі кажуть, що 2-3 години пару разів на день, то вони мають на увазі, що цих 300 мегаватів потрібно розподілити між споживачами, щоб усі споживачі були зі світлом", - наголосив Коваленко.