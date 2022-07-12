Чому розробка логотипу коштує дорого

12 июля 2022, 18:45

Фірмовий стиль представляє собою набір елементів, без яких не може існувати жодний бренд. До них відноситься також й логотип. Дуже важливо розуміти, що розробка логотипу високої якості просто не може коштувати дешево, чому є достатньо багато причин.

Перед тим, як звернутися до професіоналів з приводу такого питання, як розробка лого, необхідно зрозуміти, яким критеріям повинен відповідати цей елемент. Тут існує декілька характеристик:

впізнавальність;

унікальність;

здатність зацікавити потенційного клієнта.

Створення логотипу фактично повинно вирішувати декілька задач, серед яких головна – покращити взаємодію з клієнтами та фактично покращити показники лояльності. Цей елемент фірмового стилю повинен бути таким, щоб продукція вашого бренду була моментально помітна на тлі конкурентів. Крім того, лого має привертати увагу та відобразити цінності компанії. Потрібно, щоб цей елемент був повноцінною складовою єдиного концепту.

Ціна розробки логотипу достатньо висока. Деяким на перший погляд здається, ніби ця робота дуже проста та все, що робить команда професіоналів – це малює гарну картинку у графічному редакторі. Проте насправді все набагато складніше.

Процес розпочинається з того, що відбувається обговорення всіх деталей з клієнтом. Компанія, що буде працювати над лого, повинна розуміти, які саме цінності необхідно донести. Після цього вже починається комплексна робота, яка зазвичай містить декілька етапів:

1. Аналіз конкурентів.2. Дослідження фірмового стилю або його створення, виявлення головних елементів (кольорів, деталей тощо).3. Створення прототипу, на цьому етапі можливо узгодження його з клієнтом. Іноді розробляється декілька прототипів, серед яких обирають найкращий варіант.4. Безпосередньо створення логотипу.

Коли фінальна стадія розробки вже завершена, відбувається обговорення результату роботу з клієнтом. Іноді буває так, що необхідно внести правки, які також вимагають достатньо багато уваги. Крім того, на вартість логотипу можуть впливати також деякі інші фактори, серед яких – наявність власного прототипу майбутнього лого або хоча б ідеї у клієнта. Цей елемент фірмового стилю створюється не на один день, а на багато років, тому дуже важливо приділити йому увагу.

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