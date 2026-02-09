У Польщі будуть нові паспорти: чому так

Уряд Польщі планує оновити дизайн та зміст паспортів — зміни торкнуться не лише зовнішнього вигляду, а й безпеки документів.
⏺ Що змінюють:
• новий фірмовий графічний дизайн паспортів для кожного воєводства;
• на сторінках з’являться зображення відомих місцевих об’єктів;
• кількість сторінок у документі може зменшитись — це здешевить виробництво.
Новий формат має зробити паспорти якіснішими, безпечнішими та зручнішими для громадян, а також скоротити витрати на їх виготовлення.
Це також частина ширшої тенденції в ЄС щодо переходу на сучасні документи з покращеним захистом, наприклад — біометричні системи контролю на кордонах.