У Польщі будуть нові паспорти: чому так

9 февраля 2026, 8:15

Уряд Польщі планує оновити дизайн та зміст паспортів — зміни торкнуться не лише зовнішнього вигляду, а й безпеки документів.

⏺ Що змінюють:

• новий фірмовий графічний дизайн паспортів для кожного воєводства;

• на сторінках з’являться зображення відомих місцевих об’єктів;

• кількість сторінок у документі може зменшитись — це здешевить виробництво.



Новий формат має зробити паспорти якіснішими, безпечнішими та зручнішими для громадян, а також скоротити витрати на їх виготовлення.



Це також частина ширшої тенденції в ЄС щодо переходу на сучасні документи з покращеним захистом, наприклад — біометричні системи контролю на кордонах.