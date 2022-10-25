25 октября 2022, 11:45

Цифрова трансформація та зростання популярності хмарних інфраструктур поставили під сумнів традиційні мережеві та захисні архітектури, які не можуть повністю захистити дані у гібридних середовищах.

SASE (Secure access service edge) – технологія, яка забезпечує стабільну безпеку та може масштабуватись зі зростанням використання хмари.Palo Alto Networks представили нове рішення – Prisma SASE, яке є найповнішим у галузі для виявлення та усунення підозрілої активності.Ключові питання вебінару:Огляд платформи Prisma SASEPrisma Access: безпека як послуга, хмарна платформа безпеки, підключення та захист будь-якого користувача з будь-якого пристроюPrisma SD-WAN: мережа як послуга, перша в галузі SD-WAN наступного покоління, яка уможливлює безпечну хмарну філіюADEM (Autonomous Digital Experience Management): виявлення та усунення проблем взаємодії з користувачем до того, як вони вплинуть на ваш бізнес

Приєднуйтесь до вебінару "Prisma SASE – надійна основа для гнучких та хмарних організацій", де буде детально розглянута платформа Prisma SASE. Ви дізнаєтеся, як забезпечити безпеку у будь-якому середовищі та на будь-якому пристрої.



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