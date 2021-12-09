По определению Gartner, SASE – это объединение сетевой технологии SD-WAN и облачных сервисов сетевой безопасности, таких как CASB, SWG, ZTNA и т.д. в единую архитектуру.
Даже если вы еще не начали активно использовать облачные сервисы и безопасность как SaaS - лучше уж сейчас узнать, чтобы адаптировать архитектуру безопасности к новым вызовам.
15 декабря в 11.00 состоится вебинар: «SASE: Эволюция кибербезопасности в новых реалиях». Спикер: Руслан Утченко, Sales Engineer, BAKOTECH.
Во время Live-demo будут рассмотрены практичные кейсы:
Контроль функций облачных приложений (SWG) – блокировка выгрузки данных в Github, чат в Facebook и пост в Instagram.
Защита от утечек данных через Интернет (DLP) – контроль и/или запрет выгрузки конфиденциальной информации в публичные файлообменники.
Контроль доступа к веб-ресурсам и их содержимому (SWG) – гибкие правила ограничения пользователей (на примере YouTube). Enhanced URL and Media Type Filtering.
Обнаружение угроз (SWG) – блокировка загрузки файлов с вредоносным содержимым (Malware) при работе с облаком.
Продвинутая защита веб-контента с помощью технологии изоляции браузера (RBI) – проверка неизвестных сайтов и защита от уязвимостей веб-браузера.
Защита от утечки данных из облака (CASB) – блокировка хранения персональных данных в аккаунтах пользователей.
Выявление сторонних сервисов и оценка их риска (Shadow IT).
Регистрируйтесь на Live-demo и держите руку на пульсе технологий: https://bit.ly/3oy3RqD