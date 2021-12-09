SASE: Эволюция кибербезопасности в новых реалиях

9 декабря 2021, 9:57

Сегодня мы наблюдаем, как границы периметра становятся все менее четкими. Все больше пользователей и приложений работают в облаке или находятся вне корпоративной сети, и такая тенденция продолжит набирать обороты. Это привело к появлению новой инновационной концепции — Secure Access Service Edge (SASE).По определению Gartner, SASE – это объединение сетевой технологии SD-WAN и облачных сервисов сетевой безопасности, таких как CASB, SWG, ZTNA и т.д. в единую архитектуру.Даже если вы еще не начали активно использовать облачные сервисы и безопасность как SaaS - лучше уж сейчас узнать, чтобы адаптировать архитектуру безопасности к новым вызовам.