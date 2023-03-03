США назвали РФ, Китай и Иран угрозами в новой стратегии кибербезопасности

3 марта 2023, 13:45

Администрация президента Джо Байдена опубликовала новую Национальную стратегию кибербезопасности США.

Одним из 5 направлений, описанных в документе является «ликвидация субъектов, несущих угрозу». В числе таких угроз упомянут и Иран.«Правительства Китая, России, Ирана, Северной Кореи и других автократических государств с ревизионистскими намерениями агрессивно используют передовые киберсредства для достижения целей, которые противоречат нашим интересам и общепринятым международным нормам. Их безрассудное пренебрежение верховенством закона и правами человека в киберпространстве угрожает национальной безопасности и экономическому процветанию США» - указано в стратегии.