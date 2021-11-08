8 ноября 2021, 10:45

Корпорация ZTE выпустила Белую книгу по кибербезопасности – 2021 “Предоставляя клиентам безопасные и надежные продукты и услуги”.

В документе подробно описывается, как ZTE внедряет отраслевые стандарты и передовые практики в жизненный цикл своих продуктов и реализует нисходящее управление кибербезопасностью с учетом рисков.

Как важная инфраструктура для страны, телекоммуникационное оборудование и системы привлекают внимание правительственных организаций, операторов и пользователей во всем мире. В настоящее время уже началось развертывание сетей 5G, которые откроют путь для умных городов, удаленной медицины, автономных транспортных средств и крупномасштабных подключений к Интернету вещей.Хотя новые характеристики технологий связи пятого поколения породили новые вызовы, фокус на обеспечение безопасности сетей 5G был усилен как никогда раньше. От разработки и соблюдения отраслевых стандартов, скоординированного реагирования на уязвимости и раскрытия информации до всеобъемлющих мер безопасности производителей – вся отрасль и заинтересованные стороны работают вместе над повышением кибербезопасности.ZTE считает кибербезопасность наивысшим приоритетом в исследованиях и разработках своих продуктов. Компания создала надежную систему управления безопасностью, чтобы повысить осведомленность и культуру безопасности, а также постоянно укреплять гарантии кибербезопасности для всей цепочки поставок.ZTE стремится разрабатывать и поставлять безопасные продукты, внедряя безопасность во все бизнес-процессы. Что касается цепочки поставок, ZTE подчеркивает надежность поставщиков, безопасность материалов, компонентов и производства, а также гарантирует непрерывность и устойчивость поставок. По отношению к исследованиям и разработкам, ZTE применяет принцип безопасности на уровне дизайна, чтобы гарантировать безопасность и управляемость процесса разработки продукта с помощью постоянно совершенствующихся операций. Что касается инженерных услуг, ZTE следует стандартизированным операциям для обеспечения безопасной доставки продуктов и услуг.В документе также подчеркивается важность проверки зрелости безопасности. ZTE соблюдает общие технические стандарты, системы сертификации и системы оценки и использует свои лаборатории по кибербезопасности, чтобы клиенты, регулирующие органы и заинтересованные стороны могли проверять безопасность продуктов ZTE удобным, эффективным и прозрачным способом.ZTE стремится предоставлять клиентам безопасные и заслуживающие доверия продукты и услуги, обеспечивая безопасность сетевого оборудования связи, чтобы осуществить промышленную цифровую трансформацию с помощью сетей 5G. Кроме того, кибербезопасность должна быть защищена всей отраслью и всеми заинтересованными сторонами, чтобы глобальные пользователи могли в полной мере наслаждаться цифровой жизнью, вызванной развитием коммуникационных технологий.