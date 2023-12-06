Google будет следить за кибербезопасностью в Европе из Малаги

6 декабря 2023, 8:15

Компания Google открыла в Малаге центр кибербезопасности. Google Safety Engineering Center займётся обеспечением безопасной интернет-среды во всей Европе.

Представитель Google Кент Уокер прилетел на открытие в Малагу и встретился с испанским премьером Педро Санчесом.В новом офисе будут работать около 100 сотрудников из разных компаний, так или иначе связанных с безопасностью. Среди них VirusTotal, Google Cloud, Mandiant и Threat Analysis Group (TAG).Google вообще активно присутствует в Испании. Офисы открыты в Барселоне и Мадриде. В столице также работает центр для предпринимателей Google Campus. А Бильбао соединён с Нью-Йорком трансатлантическим подводным кабелем Grace Hopper, который обеспечивает Google устойчивость сети и поддерживает бесперебойную работу сервисов Meet, Gmail и Google Cloud.