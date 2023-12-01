Google оголошує про запуск програми семінарів з кібербезпеки на суму $10 млн

1 декабря 2023, 11:45

У межах запуску нового флагманського центру кібербезпеки Google в Малазі, Іспанія ми оголошуємо про запуск програми підвищення кваліфікації з кібербезпеки на суму 10 мільйонів доларів через Google.org у партнерстві з European Cyber Conflict Research Incubator (Європейським інкубатором дослідження кіберконфліктів).



Безпека завжди була основою продуктів Google, і ми вже давно працюємо над захистом людей, підприємств та урядів, ділячись своїми знаннями та вдосконалюючи засоби та ресурси кібербезпеки. Сьогодні ця робота стає ще більш актуальною, адже кількість кібератак у світі торік зросла на 38%, а наші власні дослідження показують, що майже половина (43%) малих та середніх підприємств у Європі зазнали кібератак протягом останніх двох років.

Минулого року Європа відчувала нестачу до 500 000 спеціалістів з кібербезпеки. Саме тому сьогодні, під час запуску Інженерного Центру безпеки Google (Google Safety Engineering Center) в Малазі, Іспанія - нового флагманського хабу кібербезпеки для Європи - ми оголошуємо про виділення 10 мільйонів доларів на підвищення рівня навчання з кібербезпеки в Європі. Це також стане внеском Google до Cybersecurity Skills Academy ЄС – ініціативи Європейської комісії, метою якої є забезпечення більш скоординованого підходу до подолання нестачі талантів у сфері кібербезпеки.Google.org у партнерстві з European Cyber Conflict Research Incubator (Європейським інкубатором досліджень кіберконфліктів) запускає нову програму семінарів з кібербезпеки в Європі. Вона стане першою в своєму роді в Європі, сприятиме розвитку та підвищенню навичок у галузі кібербезпеки та допоможе місцевим громадським організаціям підвищити рівень онлайн-захисту. Програма пропонує університетам навчальну програму та навчальний план з кібербезпеки, що дозволяє їм організувати курси з кібербезпеки студентам навіть без попереднього досвіду.З нагоди запуску програми Google.org надасть восьми університетам у восьми різних європейських країнах, включно з Україною, фінансування у розмірі до 1 мільйона доларів, навчальний контент та інтенсивні тренінги від ECCRI CIC, щоб допомогти їм втілити в життя Семінари з кібербезпеки. Університети вже можуть подавати заявки.Ми очікуємо, що в початковій програмі візьмуть участь понад 1600 студентів. Під час програми кожен університет протягом двох років зможе провести щонайменше два семінари з кібербезпеки. Очікується, що кожен студент застосує на практиці навички, отримані в аудиторії, а саме надасть підтримку щонайменше двом громадським організаціям для підвищення їхнього захисту в кіберпросторі, таким чином охопивши щонайменше 3200 організацій лише за перші два роки програми. У співпраці з нашим цифровим партнером з трансформації, провідною компанією GovTech PUBLIC, кожна когорта університетів, відібрана для фінансування в рамках програми, матиме можливість отримати в подарунок ключі безпеки Titan та безкоштовне навчання від співробітників Google про те, як зареєструватися та використовувати програму розширеного захисту Google.Програма також профінансує створення з боку European Cyber Conflict Research Incubator навчальних матеріалів для університетів, зокрема першого гнучкого навчального плану з кібербезпеки, який пропонує вступний огляд теми та базові навички, які можна використовувати для підтримки громадських організацій, які найбільш уразливі для кібератак. Навчальний план буде перекладено вісьмома європейськими мовами - включно з українською, англійською та іспанською - і буде доступний безкоштовно для всіх навчальних закладів для використання, разом з вичерпними інструкціями для викладачів. Завдяки цьому ми сподіваємося охопити ще більше університетів, окрім тих восьми, які отримують фінансування.В Європі завдяки Google вже 12 мільйонів людей навчилися цифровим навичкам, а також компанія запустила цього року Професійні сертифікати Google англійською, іспанською та французькою мовами.