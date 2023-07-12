Кіберполіцейські відвідали штаб-квартиру НАТО для обміну знаннями і досвідом

12 июля 2023, 10:15

Участь у заході взяли представники суб’єктів забезпечення кібербезпеки України, Командування НАТО з операцій та Агенції НАТО зі зв’язку й інформації у рамках проєкту з обміну знаннями С4 Трастового фонду Комплексного пакету допомоги НАТО-Україна.

Українська делегація своєю чергою виступила з оглядовою презентацією щодо системи кібербезпеки України та наслідків кібервійни, а також висловила потреби та пропозиції щодо майбутньої співпраці з НАТО у сфері кібербезпеки.



Українську делегацію очолила секретар Національного координаційного центру кібербезпеки Наталія Ткачук. Крім працівників Департаменту кіберполіції, участь у заході також взяли представники Національного координаційного центру кібербезпеки, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Офісу Генерального прокурора.



Зокрема українська делегація виступила з оглядовою презентацією щодо системи кібербезпеки України та наслідків кібервійни, а також висловила потреби та пропозиції щодо майбутньої співпраці з НАТО у сфері кібербезпеки.



За сприяння Управління нових викликів безпеці штаб-квартири НАТО та Місії України при НАТО учасники ознайомилися зі структурами НАТО, залученими до забезпечення кібербезпеки.

Таке співробітництво дозволить перейняти позитивний досвід у сфері кібербезпеки та посилити рівень координації, зокрема при виникненні надзвичайних ситуацій у кіберпросторі. Також учасники заходу обговорили перспективи подальшої співпраці з інституціями НАТО у сфері захисту інформації.