Відкрито реєстрацію на програму "Розвивайте кар'єру з Google Cloud"

4 сентября 2024, 13:15

Google оголошує про початок реєстрації на новий потік безкоштовної навчальної програми “Розвивайте кар’єру з Google Cloud”.

Під час програми учасники, які тільки починають свій карʼєрний шлях в IT, зможуть отримати персоналізовану підтримку від експертів по роботі із Google Cloud.



Навчання проходитиме з 16 вересня по 31 жовтня 2024 року в режимі онлайн, що дозволяє учасникам обрати зручний темп навчання і доступ до матеріалів та записів вебінарів протягом усього періоду.



Google Україна реалізує програму за інформаційної підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи Дія.Освіта. Програма буде особливо корисною для:



Початківців у IT, які хочуть розпочати свою кар’єру.



Розробників із середнім досвідом у програмуванні, які цікавляться використанням хмарних технологій.



Досвідченим розробникам, які хочуть оновити резюме навичками роботи із Google Cloud та пройти сертифікацію.



У межах індивідуальних консультацій учасники зможуть отримати відповіді на свої питання та практичні поради щодо початку кар’єри у сфері IT, а також дізнатися більше про роботу з хмарними технологіями. Щоб записатися на консультацію, необхідно зареєструватися на програму “Розвивайте кар’єру з Google Cloud” та подати заявку на участь у сесіях. Детальна інформація про консультації надійде у листі після реєстрації. Усього буде відібрано 100 учасників програми, які отримають індивідуальні консультації.



Усі учасники програми отримають:



Безкоштовний 45-денний доступ до платформи Skills Boost для вдосконалення своїх навичок.

Можливість отримати нагороди за здобуті бейджі навичок на платформі.

Підтримку спільноти у подоланні труднощів на шляху вивчення хмарних технологій.

Вебінари із фахівцями зі штучного інтелекту, кібербезпеки та Google Cloud, які ділитимуться своїм практичним досвідом роботи у хмарі.

Безкоштовні ваучери на сертифікаційний іспит Google Cloud за 12+ бейджів навичок.



Реєстрацію на програму “Розвивайте карʼєру із Google Cloud” уже відкрито, зареєструватися для участі у програмі можна за посиланням. Обмежень за кількістю реєстрацій немає. Після завершення реєстрації учасники отримають електронного листа з інструкцією щодо подальших дій, разом з інформацією про вебінари з експертами з хмарних технологій.



Ці та інші ресурси, які Google створив для отримання знань для школи, роботи чи життя, можна знайти на освітньому хабі Google Знання.