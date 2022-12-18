Новатек РПМ-416 - "розумний" реєстратор параметрів електромережі

Реєстратор РПМ - 416 є мікропроцесорним пристроєм, призначеним для вимірювання значення електричних параметрів, відображення цих значень на дисплеї реєстратора, а також архівування даних.
Переваги пристрою:
🔹Висока надійність – система самоконтролю і алгоритм збереження даних не допускають втрати даних у разі виникнення аварійних ситуацій (зникнення живлення)
🔹Багатоканальність – достатньо одного реєстратора для отримання повної інформації про роботу спостережуваного об’єкта.
🔹Віддалений моніторинг та конфігурація – реєстратор, встановлений у важкодоступному місці з підключеним Ethernet, здатний, паралельно із записом на карту пам’яті, здійснювати передачу даних на ПК або на віддалений сервер
🔹Гальванічна розв’язка – вхідні сигнали високої напруги і струму гальванічно розв’язані від інших входів, що забезпечує простоту підключення реєстратора
А також:
✔️Гарантія на всю продукцію 10 років
✔️Знижки на ОПТ
✔️Модернізація продукції додатковими параметрами на запит клієнта
✔️Можлива розробка і запуск у виробництво нових приладів під ваші потреби
🔸Запрошуємо до співпраці
Детальні умови та КП за запитом
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