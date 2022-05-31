Tiandy TC-R3105 - 5-канальний мережевий відеореєстратор

31 мая 2022, 12:45

Мережевий відеореєстратор, 5 каналів, кількість HDD: 1 (до 10ТБ), пропускна здатність: вхід 80Мбіт/с / вихід 80 Мбіт/с, запис з роздільною здатністю до 8МП, відеоаналітика, декодування S+265/H.265/H.264, мережевий інтерфейс 1xRJ45 10/100 Мбіт/с (адаптивний), відео виходи: 1 HDMI, 1 VGA, аудіо вхід: 3.5мм, аудіо вихід: 1 RCA, тривога вхід/вихід: 4/1, підтримка ANR, Розмір 1U, рабоча температура -10℃~55℃, від. вологість 10%~90%.