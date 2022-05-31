Tiandy TC-R3105 - 5-канальний мережевий відеореєстратор

Мережевий відеореєстратор, 5 каналів, кількість HDD: 1 (до 10ТБ), пропускна здатність: вхід 80Мбіт/с / вихід 80 Мбіт/с, запис з роздільною здатністю до 8МП, відеоаналітика, декодування S+265/H.265/H.264, мережевий інтерфейс 1xRJ45 10/100 Мбіт/с (адаптивний), відео виходи: 1 HDMI, 1 VGA, аудіо вхід: 3.5мм, аудіо вихід: 1 RCA, тривога вхід/вихід: 4/1, підтримка ANR, Розмір 1U, рабоча температура -10℃~55℃, від. вологість 10%~90%.
- Тип інтерфейсу - IP
- Вид - NVR
- Канали запису в реальному часі - 5
- Відеовиходи - 1xHDMI; 1xVGA; 1xRCA; порти USB 2.0х2; LAN (RJ-45)x1
- Робоча температура - -10+55 °С
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