Відеореєстратор Teltonika DualCam

31 июля 2022, 22:49

Ідеальне рішення, що підходить для зйомки відео або фото подій під час руху вашого авто.

Встановлені на лобовому склі автомобіля дві камери - передня і задня, використовуються для запису відео до і після подій, періодичної фотозйомки і відправки даних на сервер.

Крім того, інноваційне рішення забезпечує безпеку пасажирів, оскільки ведеться запис того, що відбувається всередині транспортного засобу.

Ви також можете отримати відео або зображення за всіма сценаріями, таким як виявлення холостого ходу, виявлення відключення, виявлення буксирування або геозона, відправивши запит з сервера.

Ефект денного і нічного бачення - день/ніч

Кут огляду - по горизонталі - 120°, по вертикалі - 70°

Габарити - 126,2х36,6х36,6 мм

Кріплення камери - клейка стрічка (3М) або гвинти

Сертифікати - CE, FCC, RoHS

Діапазон вхідної напруги - 9-36 В

Робоча температура і вологість - 30C ~ 85C, вологість - <90%

Електричний струм у режимі очікування - 60 мА

Синхронізація годинника реального часу (RTC) - доступно через FM (через NTP, NITZ або GNSS)

Роздільна здатність зображення - 1280 x 720 (за замовчуванням) (період передачі 50 КБ 18 секунд), що настроюється: 160x120, 320х240, 640х480, 1920х1080

ІК відстань - 2 метра

Довжина кабелю - RS232 (3,5 м)

Стиснення відео - H. 265

Роздільна здатність відео - 720P (20 сек. - 6 МБ, період передачі ~ 320 с.)

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