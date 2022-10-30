WiFi USB-адаптер Mercusys MW150US

Ідеальне рішення для онлайн-ігор, потокового HD-відео, WEB-серфінгу та багатьох інших задач.
Завдяки компактним розмірам він зручний і дуже мобільний - вдома чи в офісі - він завжди з вами.
Просто під'єднайте його до USB-порту вашого ПК — і насолоджуйтеся швидкісним інтернет-з'єднанням. Швидкість Wi-Fi до 150 Мбіт/с. Проста настройка, завдяки програмі на компакт-диску. Отриманим результатом ви будете виключно задоволені.
інтерфейс підключення - USB 2.0;
мережевий стандарт - b, g, n;
діапазони частот, що підтримуються - 2.4 ГГц;
швидкість передачі на частоті 2.4 ГГц - 150 Мбіт/с;
протоколи безпеки бездротової мережі -128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK;
конструкція антени - внутрішня;
кількість антен - 1
потужність передавача (макс.) -20 дБм;
розміри - 18.9х14.8х6.85 мм.
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