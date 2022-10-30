WiFi USB-адаптер Mercusys MW150US

30 октября 2022, 14:35

Ідеальне рішення для онлайн-ігор, потокового HD-відео, WEB-серфінгу та багатьох інших задач.

Завдяки компактним розмірам він зручний і дуже мобільний - вдома чи в офісі - він завжди з вами.

Просто під'єднайте його до USB-порту вашого ПК — і насолоджуйтеся швидкісним інтернет-з'єднанням. Швидкість Wi-Fi до 150 Мбіт/с. Проста настройка, завдяки програмі на компакт-диску. Отриманим результатом ви будете виключно задоволені.

інтерфейс підключення - USB 2.0;

мережевий стандарт - b, g, n;

діапазони частот, що підтримуються - 2.4 ГГц;

швидкість передачі на частоті 2.4 ГГц - 150 Мбіт/с;

протоколи безпеки бездротової мережі -128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK;

конструкція антени - внутрішня;

кількість антен - 1

потужність передавача (макс.) -20 дБм;

розміри - 18.9х14.8х6.85 мм.

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