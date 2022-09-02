Lenovo презентує Lenovo T1 Wearable Display – окуляри для ігор та стримінгу

2 сентября 2022, 13:45

Компанія Lenovo оголосила про випуск нового персонального дисплея Lenovo Glasses T1 для споживання контенту на ходу.

Окуляри сумісні з багатьма сучасними смартфонами, планшетами та ноутбуками з повноцінним USB-C. Вони забезпечують чудову якість зображення, збільшують час автономної роботи завдяки високоефективній оптиці, а також дозволяють користувачам насолоджуватися контентом за рамками обмеженого розміру екрана мобільних пристроїв.

Зі збільшенням обчислювальної потужності мобільних пристроїв геймери-мандрівники та будь-хто інший отримають відчутну вигоду від можливості носити персональний монітор у кишені. Тенденція очевидна: користувачі мобільних пристроїв хочуть мати можливість грати у більшу кількість ігор та переглядати більше потокового відео. Відповідно до прогнозів, світовий ринок мобільних ігор досягне $153 млрд до 2027 року і зростатиме на 11,5% на рік, а ринок потокового відео досягне $972 млрд до 2030 року і зростатиме в середньому на 18,1% на рік.

Проте нові окуляри призначені не лише для розваг та ігор. Оскільки гібридна форма зайнятості стала новою нормою, професіонали прагнуть більше встигати на своїх мобільних пристроях, але робота над важливими для бізнесу документами в громадських місцях завжди є ризикованою. Окуляри Lenovo Glasses T1 створюють особистий робочий простір для працівника, прихований від сторонніх очей.

Lenovo Glasses T1 здатні задовольнити потреби різних користувачів. Крім більшості повнофункціональних пристроїв Windows, Android та MacOS з роз'ємом USB-C, вони можуть підключатися до пристроїв iOS з роз'ємом Lightning через додатковий адаптер3. Для максимального комфорту при тривалому використанні, Lenovo Glasses T1 оснащені змінними затискачами для носа та дужками, які можна регулювати, і підтримують рецептурні лінзи завдяки оправі, що входить в комплект.

Чудова якість зображення досягається завдяки передовій технології Micro OLED дисплея, що забезпечує максимальну насиченість кольорів та надвисокий коефіцієнт контрастності — 10 000:1. Висока ефективність оптики та низьке загальне енергоспоживання роблять окуляри Lenovo Glasses T1 чудовим рішенням для перегляду потокового відео або ігор з підключених мобільних пристроїв протягом кількох годин, без ризику розрядження акумуляторів під’єднаних девайсів.

Портфель рішень Lenovo для приватних споживачів та співробітників пропонує найкращі можливості завдяки технологіям, що доповнюють одна одну. Користувачі смартфонів Motorola можуть використовувати функцію Ready For для посилення вражень від ігор та розваг за допомогою окулярів Lenovo Glasses T1. Ready For розкриває всю потужність смартфонів і спрощує підключення до портативних моніторів, клавіатур та інших пристроїв для отримання унікальних вражень.