MTI стала эксклюзивным дистрибутором сетевого оборудования Mercusys

23 января 2018, 9:15

Дивизион IT-дистрибуции MTI заключил договор об эксклюзивном партнерстве с китайским производителем сетевого оборудования – Mercusys.



С 20 января украинскому рынку стала доступна основная линейка сетевого оборудования Mercusys, которая включает семь наиболее успешных моделей.

Среди них - двухдиапазонный Wi Fi роутер AC12, двух и четырехантенные Wi-Fi роутеры MW305R и MW325R, пяти и восьмипортовые настольные коммутаторы MS105 и MS108, усилитель Wi-Fi MW300RE и сетевой адаптер MW300UM. Устройства в первую очередь ориентированы на представителей среднего и малого бизнеса, в частности, сегмента SOHO (small office/home office) и представлены в бюджетном ценовом диапазоне.



Mercusys – один из лидеров китайского рынка сетевого оборудования в своем сегменте, активно развивающий международную сеть и сотрудничающий с известными производителями чипсетов, включая такие крупные корпорации, как MediaTek и Qualcomm.



"Пользовательские устройства от Mercusys – это, в первую очередь, надежность и практичность. Отличный дизайн, простота в использовании и доступные цены повышают привлекательность оборудования для украинцев, а высокое качество сигнала полностью удовлетворит даже самого требовательного пользователя", – прокомментировал Сергей Яковлев, коммерческий директор Дивизиона IT-дистрибуции MTI.



По его словам, Mercusys серьезно настроена на завоевание украинского IT-рынка и уже в ближайшем будущем планирует запуск украинской версии сайта и расширение производственной линейки для украинского рынка.



Гарантия на все устройства Mercusys, представленные в Украине составит 24 месяца, а сервисную поддержку, включая услугу базовой замены устройств будет осуществлять специализированное подразделение MTI – компания MTI-Сервис.

