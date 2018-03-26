26 марта 2018, 13:15

MTI начала поставки программных решений IBM

Один из ведущих украинских поставщиков в сфере IT-товаров, Дивизион IT-дистрибуции МТІ, стал официальным партнером по дистрибуции облачного и локального программного обеспечения IBM – глобального поставщика интегрированных технологических решений и консалтинговых услуг.



Тенденции развития мирового IT-рынка, так же, как и реалии IT-рынка Украины, показывают, что будущее принадлежит решениям на базе облачных вычислений и когнитивных технологий. Именно эти области IT-сферы наиболее широко представлены в линейке продуктов IBM.

«Дивизион IT-дистрибуции MTI обладает многолетним опытом в области поставок аппаратного обеспечения IBM. Теперь же, с заключением нового договора, перед партнерами MTI открываются широчайшие возможности реализации комплексных проектов, включающих в себя как программное, так и аппаратное обеспечение от известного мирового лидера в сфере IT-продуктов», – отмечает Сергей Яковлев, коммерческий директор Дивизиона IT-дистрибуции MTI.



Более чем столетний опыт компании IBM на IT-рынке, ее успех и результаты независимых экспертиз позволяют утверждать, что программные и аппаратные решения компании являются одними из лучших в своем сегменте. Компания уже не первое десятилетие удерживает первенство по инновациям среди «лидеров-законодателей» стандартов и технологий в мире IT.

