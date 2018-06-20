MTI начал поставки 30 моделей бытовых медицинских устройств компании A&D

Дивизион IT-дистрибуции MTI начинает поставки в Украину более 30 моделей бытовых медицинских устройств известного японского производителя - компании A&D.
Компания A&D была основана в 1977 году в Токио и специализируется на разработке высокотехнологических медицинских измерителей артериального давления для профессионального и домашнего применения. Производитель также является разработчиком новейших технологий, без применения которых не выходит ни один новый продукт A&D.
«Компания A&D является владельцем патента на первый бытовой электронный измеритель артериального давления осциллометрическим методом, полученного в 1984 году. Отличительной чертой продукции A&D является отличное качество. И, в подтверждение этого, компания предоставляет гарантию на основной блок автоматических и полуавтоматических тонометров сроком до 10-ти лет! Для ингаляторов гарантийный срок составляет до 5-ти лет включительно. Такая долгосрочная гарантия является практически уникальной для подобных товаров», - подчеркивает особенность нового medtech партнера Сергей Яковлев, коммерческий директор Дивизиона IT-дистрибуции MTI.
Отметим, MTI стала официальным дистрибутором широкого ассортимента термометров, тонометров и ингаляторов производства A&D – включая модели, обладающие голосовой функцией, такие как тонометр UA-1300AC, а также мобильные ингаляторы, например, UN-233 весом всего 103 гр.
Таким образом , MTI предоставляет рынку Украины 21 модель тонометров A&D, включая полуавтоматические и полностью автоматизированные. Техника отличается точностью измерений, что для некоторых моделей подтверждено валидацией европейского (EHS) и британского(BHS) обществ по гипертонии, долгосрочным сроком гарантии, а также простотой в использовании. Ведь современные функции, помогающие произвести наиболее точное измерение, облегчают использование прибора людьми в возрасте, и могут подсказать, когда необходимо обратиться к врачу.
Кроме того, на украинском рынке Дивизион IT-дистрибуции MTI представит около 7 моделей ингаляторов производства A&D. Эти модели также просты в использовании, часть из них поддерживает функцию распыления под любым углом, что позволяет использовать их в домашних условиях для ухода за людьми любого возраста.
Ингаляторы A&D разрежают лекарственные препараты в форму мелкодисперсного аэрозоля, что не разрушает структуру лекарства, а также помогает обеспечить максимально точную доставку действующих веществ в легкие. При этом, возможность доставки большой дозы препарата и получение эффекта за короткий промежуток времени гарантируется, в том числе, соответствием ингаляторов европейскому стандарту EN 13544-1.
Также будут представлены шесть моделей термометров производства A&D, отвечающих требованиям самых взыскательных покупателей. Все эти модели точны, безопасны в использовании, обладают функцией быстрого измерения температуры – от 1 до 180 секунд в зависимости от модели. А влагозащита датчиков не позволяет точной электронике подвергаться негативным воздействиям окружающей среды.
Последние новости
- Гаджеты | Сегодня, 14:15
Стартовал прием предварительных заказов на Xiaomi Mi A2
- Гаджеты | Сегодня, 13:45
Oppo Find X Lamborghini первым получил систему быстрой зарядки Super VOOC
- Гаджеты | Сегодня, 13:15
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 – названы характеристики
- Гаджеты | Сегодня, 12:45
Флагманский смартфон Oppo Find X получил три выдвижные камеры – анонс
- Гаджеты | Сегодня, 12:15
Представлен смартфон LG X5 (2018): аккумулятор на 4500 мАч и поддержка LG Pay
- Технологии | Сегодня, 11:45
MTI начал поставки 30 моделей бытовых медицинских устройств компании A&D
- Гаджеты | Сегодня, 11:15
Комплект Sony a6500 с зум-объективом E 18-135mm поступает в продажу в Украине
- Софт | Сегодня, 10:45
Android 8.1 Oreo beta labs доступна для смартфонов Nokia 2
- Железо | Сегодня, 10:15
Официально представлен трансформер Lenovo YOGA Book 2-го поколения
Последние материалы
- Обзоры | Вчера, 13:21
ADATA HD710M Pro: "военный" винчестер с USB 3.1!
- Аналитика | Позавчера, 9:10
Мобильные новости №72: Lifecell предупреждает о мошенниках
- Аналитика | Позавчера, 8:19
Дайджест №236: фото смартфона Google Pixel 3 XL и 5G-модем для смартфонов от MediaTek
- Обзоры | 15 июня, 9:00
A4Tech B810R Bloody (Battlefield): "механика для профи"!
- Обзоры | 14 июня, 18:56
Deepсool DN650: "генератор для майнинга"!
- Обзоры | 14 июня, 8:41
Transcend SDXC/SDHC 300S (TS64GSDC300S): специально для 4К!
- Обзоры | 11 июня, 10:33
A4 Tech P93 Bloody: "боец с доспехами"!
- Аналитика | 10 июня, 23:07
Мобильные новости №71: Пять новых тарифов для контракта от Vodafone и мобильное приложение m-Agri от Киевстар
- Аналитика | 10 июня, 18:39
Дайджест №235: анонс игрового смартфона ASUS ROG Phone и смарт-часы Huawei Watch 2 (2018)
Популярные новости
- Технологии | Сегодня, 11:45
MTI начал поставки 30 моделей бытовых медицинских устройств компании A&D 5.00
- Железо | Позавчера, 11:15
Новый проигрыватель виниловых пластинок с ретро-дизайном - Onkyo CP-1050 3.00
- Железо | Вчера, 12:15
Новый процессор Allwinner T7 будет использоваться в "умных" автомобилях 5.00
- Гаджеты | Вчера, 11:15
Huawei Honor V12 "всплыл" на сайте регулятора 5.00
- Гаджеты | Вчера, 10:15
Oppo Find X получит экран, который будет занимать 94% передней панели 5.00
- Железо | Вчера, 9:45
Xiaomi Mi Router 4Q – 14-долларовый роутер с кнопкой MiNET 5.00
- Железо | Позавчера, 11:45
D-LINK DCS-2670L - внешняя беспроводная камера с углом обзора 180 градусов 5.00
- Гаджеты | Сегодня, 14:15
Стартовал прием предварительных заказов на Xiaomi Mi A2 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 13:45
Oppo Find X Lamborghini первым получил систему быстрой зарядки Super VOOC 0.00