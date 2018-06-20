MTI начал поставки 30 моделей бытовых медицинских устройств компании A&D

20 июня 2018, 11:45

Дивизион IT-дистрибуции MTI начинает поставки в Украину более 30 моделей бытовых медицинских устройств известного японского производителя - компании A&D.Компания A&D была основана в 1977 году в Токио и специализируется на разработке высокотехнологических медицинских измерителей артериального давлениядля профессионального и домашнего применения. Производитель также является разработчиком новейших технологий, без применения которых не выходит ни один новый продукт A&D.«Компания A&D является владельцем патента на первый бытовой электронный измеритель артериального давления осциллометрическим методом, полученного в 1984 году. Отличительной чертой продукции A&D является отличное качество. И, в подтверждение этого, компания предоставляет гарантию на основной блок автоматических и полуавтоматических тонометров сроком до 10-ти лет! Для ингаляторов гарантийный срок составляет до 5-ти лет включительно. Такая долгосрочная гарантия является практически уникальной для подобных товаров», - подчеркивает особенность нового medtech партнера Сергей Яковлев, коммерческий директор Дивизиона IT-дистрибуции MTI.Отметим, MTI стала официальным дистрибутором широкого ассортимента термометров, тонометров и ингаляторов производства A&D – включая модели, обладающие голосовой функцией, такие как тонометр UA-1300AC, а также мобильные ингаляторы, например, UN-233 весом всего 103 гр.Таким образом , MTI предоставляет рынку Украины 21 модель тонометров A&D, включая полуавтоматические и полностью автоматизированные. Техника отличается точностью измерений, что для некоторых моделей подтверждено валидацией европейского (EHS) и британского(BHS) обществ по гипертонии, долгосрочным сроком гарантии, а также простотой в использовании. Ведь современные функции, помогающие произвести наиболее точное измерение, облегчают использование прибора людьми в возрасте, и могут подсказать, когда необходимо обратиться к врачу.Кроме того, на украинском рынке Дивизион IT-дистрибуции MTI представит около 7 моделей ингаляторов производства A&D. Эти модели также просты в использовании, часть из них поддерживает функцию распыления под любым углом, что позволяет использовать их в домашних условиях для ухода за людьми любого возраста.Ингаляторы A&D разрежают лекарственные препараты в форму мелкодисперсного аэрозоля, что не разрушает структуру лекарства, а также помогает обеспечить максимально точную доставку действующих веществ в легкие. При этом, возможность доставки большой дозы препарата и получение эффекта за короткий промежуток времени гарантируется, в том числе, соответствием ингаляторов европейскому стандарту EN 13544-1.Также будут представлены шесть моделей термометров производства A&D, отвечающих требованиям самых взыскательных покупателей. Все эти модели точны, безопасны в использовании, обладают функцией быстрого измерения температуры – от 1 до 180 секунд в зависимости от модели. А влагозащита датчиков не позволяет точной электронике подвергаться негативным воздействиям окружающей среды.