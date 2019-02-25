MTI hi-tech дистрибуция начала поставки чехлов для смартфонов французского Muvit

25 февраля 2019, 13:15

Компания MTI hi-tech дистрибуция заключила эксклюзивный контракт с брендом Muvit на поставки в Украину чехлов для смартфонов.

Muvit – бренд группы производственных компаний Ascendeo – популярного в Европе французского производителя аксессуаров для мобильных устройств. Muvit основан в 2008 году и представлен в более чем 30 странах мира. Он широко известен в Европе, а его продукцию выгодно отличает доступная цена и хорошее качество.Покупая новый смартфон, многие потребители сталкиваются с проблемой приобретения защитных аксессуаров, которых попросту еще не существует, в то время как Muvit начинает выпуск чехлов после анонса нового устройства. Все чехлы Muvit изготавливаются из качественного тонкого, и в тоже время прочного материала, который обеспечивает эстетический вид и надежную защиту смартфонам. Чехлы плотно прилегают к корпусу смартфона и точно повторяют его форму, что обеспечивает свободный доступ ко всем кнопкам и разъемам, а также защищает устройство от нежеланной пыли, грязи, царапин и трещин.На складе MTI hi-tech дистрибуция уже доступно 49 моделей чехлов под именем Muvit для таких смартфонов как - Apple, Samsung и Huawei.В портфеле MTI представлены такие линейки бренда как: crystal soft, crystal case, skin case, stone case, crystal bump.