MTI совместно с HPE внедряет в Украине западные стандарты безопасности

29 декабря 2017, 10:15

Дивизион IT дистрибуции MTI подписал соглашение о расширении сотрудничества с Hewlett Packard Enterprise.

Отныне украинскому рынку стали доступны самые современные решения для беспроводных сетей, призванные повысить безопасность передачи данных и обеспечить удобство использования оборудования.



Данное оборудование предназначено для бизнеса, который нуждается в первую очередь в решениях с повышенным уровнем безопасности. Кроме того, решения от Aruba HPE позволяет максимально легко разворачивать и настраивать оборудование в комплексах с огромной площадью и большим количеством одновременно подключенных пользователей. Так, одна точка доступа Aruba HPE, в зависимости от модели, способна передавать данные одновременно на 125 - 450 устройств. В частности, решения предназначены для правительственных учреждений, бизнес-центров, финансовых институтов, больниц, ТРЦ и других мест, где особое внимание необходимо уделить безопасности всей сети и каждого пользователя.

По словам Станислава Петрова, территориального менеджера Aruba HPE в Украине и регионе RMC, оборудование Aruba HPE позволяет оптимизировать решения для всех существующих мобильных устройств. Большинство продуктов можно быстро интегрировать в существующую сеть, даже если она была построена на технике другого производителя. Стоит отметить, что все решения Aruba HPE могут работать на одних и тех же точках доступа и, в случае необходимости, могут быть масштабированы во время смены существующего решения на выбранное новое, например, бесконтроллерного решения на контроллерное, облачное или наоборот. При этом, настройка одной точки доступа Aruba HPE (или целого кластера) занимает не более 5 минут.

«Отличительными особенностями беспроводных сетей Aruba HPE является уникальная архитектура, которая позволяет при помощи меньшего количества оборудования выполнять большее количество задач, а также аналитика на базе собственной операционной системы Aruba OS, которую не может повторить не один конкурент. Самыми яркими и уникальными примерами наших решений являются бесконтроллерная технология Instant и контроллеры, включающие в себя функции 5 устройств,» - рассказывает Станислав Петров.

Кроме того, одной из исключительных особенностей оборудования Aruba HPE является возможность внедрения принципа BYOD (Bring your own device), позволяющего сотрудникам использовать на рабочих местах личные устройства, не опасаясь за безопасность корпоративной информации. «Мы хотим, чтобы, установив оборудование от Aruba HPE, наши клиенты в том числе перенимали и западную культуру безопасности информационных технологий», - отмечает коммерческий директор Дивизиона IT дистрибуции MTI Сергей Яковлев.

Партнерам MTI в Украине доступно такое оборудование Aruba HPE как: беспроводные точки доступа, проводные коммутаторы, сетевые контроллеры и программное обеспечение для управления сетью. Сервисная поддержка устройств осуществляется сертифицированными центрами компании Hewlett Packard Enterprise.

Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company (подразделение Hewlett Packard Enterprise company) – ведущий поставщик инновационных решений для организации проводных и беспроводных сетей корпоративного уровня. Головной офис подразделения находится в Санта-Кларе, штат Калифорния, а деятельность осуществляется на территории Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Японии.

Компания Aruba Networks была основана в 2002 году и специализировалась на предоставлении беспроводной связи для мобильных сетей в корпоративном сегменте. В 2015 году Aruba Networks была приобретена Hewlett-Packard (в настоящее время Hewlett Packard Enterprise).