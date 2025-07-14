14 июля 2025, 13:15

Німеччина фінансує далекобійні ракети для України, перші будуть у липні

Як розповів Крістіан Фройдінг, керівник Спеціального штабу з питань України в Міноборони Німеччини, перші далекобійні системи планується поставити вже наприкінці липня.



"Це значно посилить українську протиповітряну оборону та українські можливості в найближчі тижні та місяці", - сказав він телеканалу ZDF.

