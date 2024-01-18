Північна Корея може поставити РФ 600-мм РСЗВ надвеликої дальності KN-25

18 января 2024, 11:45

Про це повідомив голова Міноборони Південної Кореї Шин Он Сік в інтерв'ю агентству Yonhap.

"Серед ракет, що розробляються Північною Кореєю, новими є так званий "Іскандер" (KN-23) і 600-міліметровий великокаліберний РСЗВ (NK-25)", - зазначив він, додавши, що Північна Корея може поставити Росії "десятки" таких систем .Системи б'ють на 400 км керованими 500-мм снарядами і є гібридом тактичного ракетного комплексу і РСЗВ. Про бажання Москви отримати такі системи ЗМІ повідомляли наприкінці вересня минулого року.