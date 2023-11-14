14 ноября 2023, 8:15

КНДР прямо причетна до війни РФ проти України — президент Південної Кореї

Також Північна Корея має відношення і до конфлікту між ХАМАС та Ізраїлем.

Юн Сук Йоль закликав до пильної оборони, здатної відповісти на будь-які провокації з боку Північної Кореї.


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