Північна Корея передає великі партії озброєння РФ, а Іран -"шахеди", – Юсов

28 февраля 2024, 12:15

"По Північній Кореї – це справді великі партії та достатньо відчутні обʼєми. По Ірану – факти співпраці є, але вони переважно стосуються іншої номенклатури – насамперед йдеться про безпілотні літальні апарати. Якщо питання про ракети таких фактів наразі немає", – розповів представник ГУР МО України.