Північна Корея передає великі партії озброєння РФ, а Іран -"шахеди", – Юсов

"По Північній Кореї – це справді великі партії та достатньо відчутні обʼєми. По Ірану – факти співпраці є, але вони переважно стосуються іншої номенклатури – насамперед йдеться про безпілотні літальні апарати. Якщо питання про ракети таких фактів наразі немає", – розповів представник ГУР МО України.
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