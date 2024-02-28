28 февраля 2024, 12:15

Північна Корея передає великі партії озброєння РФ, а Іран -"шахеди", – Юсов

"По Північній Кореї – це справді великі партії та достатньо відчутні обʼєми. По Ірану – факти співпраці є, але вони переважно стосуються іншої номенклатури – насамперед йдеться про безпілотні літальні апарати. Якщо питання про ракети  таких фактів наразі немає", – розповів представник ГУР МО України.


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