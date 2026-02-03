Іран отримав російські ударні гвинтокрили Mi-28NE

3 февраля 2026, 10:15

У відкритих джерелах з’явилося фото Мі-28НЕ «Нічний мисливець» у іранських розпізнавальних знаках — це перше візуальне підтвердження фактичної поставки ударних гелікоптерів цього типу до Ірану.



Повідомляють про кілька машин у першій партії, але ні замовник усередині країни (армія чи Корпус вартових ісламської революції), ні обсяг контракту офіційно не розкриті.

Для Ірану це якісний стрибок саме в “ротокрилому ударі”. Основу його парку досі складають старі американські платформи 1970-х років (зокрема AH-1J), модернізовані до можливого, але обмежені сенсорами, захистом і номенклатурою керованого озброєння.Мі-28НЕ дає іншу філософію застосування: нічні та складні метеоумови, сучасніший прицільно-навігаційний контур, кращий захист екіпажу та роботу по бронетехніці керованими протитанковими ракетами зі станд-офф дистанції, а також озброєння ближнього бою для роботи по легких цілях і самооборони.Але “плюс” тут не безкоштовний. По-перше, Іран входить у залежність від постачання запчастин, ремонту й боєприпасів у санкційній реальності — це може з’їсти частину виграшу в боєготовності.По-друге, український досвід показав вразливість ударних гелікоптерів під насиченою протиповітряною обороною та за наявності масових переносних комплексів: без грамотної тактики, розвідки та прикриття навіть сучасна машина швидко перетворюється на “дорогу мішень”.Якщо Тегеран забезпечить сервіс, навчання і розвідконтур, він отримає реальний приріст ударних спроможностей на землі; якщо ні — це буде політичний символ із нерівною бойовою цінністю.