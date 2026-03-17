17 марта 2026, 19:19

В Fire Point заявили, что начинают тестировать баллистические ракеты FP-7

Украина переходит к тестовым ударам новыми баллистическими ракетами FP-7 по рф, рассказал сооснователь украинской компании – производителя ракет Fire Point Денис Штилерман в интервью "24 каналу".



"Уже был полет. Сейчас мы переходим к тестированию на наших "любимых" соседях", — заявил Штилерман.



Он указал, что новая ракета — это аналог американской ATACMS, однако вдвое дешевле. Дальность поражения одинакова — до 300 км, в зависимости от веса боеголовки. Однако украинская разработка не такая компактная, как американская, отметил Штилерман.

