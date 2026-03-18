18 марта 2026, 8:45

Зеленский: У нас будут дроны, способные работать даже в океане

Во время выступления в британском парламенте президент Украины рассказал про эволюцию морских дронов в Украине.



Владимир Зеленский сказал, что все началось с простых морских дронов-камикадзе. Затем появились дроны с турелями, способные сбивать вертолеты и истребители. Кроме того, Украина разработала катера, "которые несут другие дроны", и катера, способные с моря поражать цели на суше.



"Мы разрабатываем более стабильные дроны, которые смогут работать дольше и эффективнее в море в ближайшем будущем. У нас будут системы, способные работать даже в океане. Мы также эффективно работаем над подводными системами", — сказал Зеленский.



Он отметил, что, сталкиваясь с угрозами в Черном море, Украина ищет решения, которые могут использоваться и в других частях мира, например, сейчас в Ормузском проливе.

