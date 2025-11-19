Греция совместно с Украиной будет производить морские дроны

19 ноября 2025, 12:15

Договоренность об этом была достигнута во время поездки Зеленского в Грецию.

Соглашение о совместном производстве морских дронов касается как украинских, так и греческих вооруженных сил. То есть, часть дронов будет поступать в греческие Вооруженные силы, другая – в украинские. Для Греции это отличная возможность усилить свои позиции на море против Турции.Производство будет расположено, вероятно, на верфи Скараманги. Там греческие мастера будут производить электронные и оптические системы, датчики и при необходимости взрывчатые вещества. Также заявляется, что это будет усовершенствованная местными технологиями версия беспилотника.Если работы над дронами пройдут успешно, Афины уже обсудили с Киевом расширение сотрудничества в области производства беспилотных подлодок (UUV).