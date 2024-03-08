Великобритания выделит 325 млн фунтів на дроны для Украины — министр обороны

8 марта 2024, 10:15

"Инвестиции, в рамках которых будет поставлено более 10 тыс. дронов для ВСУ, позволят использовать ведущие мировые оборонные предприятия Великобритании для доставки Украине новых передовых возможностей беспилотников в течение 2024 года", — говорится в сообщении британского правительства.

Большую часть будут составлять FPV-дроны, также предусмотрено финансирование морских дронов."ВСУ заслужили значительное внимание благодаря высокоэффективному использованию различных типов беспилотников, уничтожая и повреждая тысячи единиц российской техники и транспортных средств, используя гораздо более дешевые системы. Высокоманевренные FPV-дроны, которые позволяют оператору точно контролировать движения дрона в режиме реального времени, успешно используются для обхода российской ПВО и поражения своих целей", — заявил министр обороны Грант Шеппс, который сегодня с визитом находится в Украине.