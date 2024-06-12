Нидерланды выделяют €60 млн на развитие производства дронов в Украине

Деньги пойдут, среди прочего, на морские (€17,5 млн) и на FPV-дроны (€20 млн), сообщили в минобороны страны.
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