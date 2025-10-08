Украина начала использовать новые морские дроны, оснащенные ударными FPV-дронами

8 октября 2025, 8:15

Об этом, как отмечает Forbes, стало известно после анализа атак на нефтегазовые объекты в туапсе и новороссийске 24 сентября.

На видео атаки журналисты обнаружили, что у морского дрона были отсеки с несколькими FPV-дронами, подключенными через оптоволоконный кабель, — они нечувствительны к средствам РЭБ.



Это первый зафиксированный случай, когда Украина использовала оптоволоконные дроны с морской платформы. Такое решение, по мнению экспертов, значительно расширяет дальность удара и усложняет оборону рф.



Научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS) Сэмюэл Бендетт сказал, что Украина находится "на передовой" в применении БПЛА в условиях реального боя, даже наиболее технологично развитые страны пока не имеют такого опыта.

