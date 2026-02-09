Зеленский: Украина начинает экспорт дронов в Европу

9 февраля 2026, 14:45

Украинские дроны выходят на европейский рынок, заявил президент Украины Зеленский.

По его словам, в течение 2026 г. будет открыто 10 представительств. Кроме того, Зеленский отметил, что первые экспортные центры будут расположены в странах Балтии и Северной Европы. «В середине февраля мы увидим производство наших дронов в Германии. Я приму первый дрон», - добавил он.

Президент заявил, что безопасность Европы построена на дронах и технологиях, но «это будут именно украинские технологии, украинские специалисты и украинские дроны». «Есть несколько различных проектов. Все это будет базироваться в основном на украинских технологиях и украинских специалистах», - отметил он.



Помимо этого, Зеленский заявил, что энергетика РФ является законной целью, потому что «она финансирует войну»: «У нас нет выбора: мы бьем по военной цели или по энергетике. Он (Путин) продает эту энергетику. Он продает нефть. Так это энергетика или военная цель? Честно говоря - то же самое. Он продает нефть, берет деньги, вкладывает в оружие. Этим оружием он убивает украинцев. Что должен делать украинец? Два пути. Мы строим оружие и бьем по их оружию. Или же мы бьем по источнику наращивания и происхождения их денег. А источник - это их энергетика…Все это для нас - законные цели».



Также украинский лидер заявил, что на сегодняшний день Украина договорилась о поставке новых 150 самолетов Gripen и 100 самолетов Rafale.