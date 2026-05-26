26 мая 2026, 17:45

Іран хоче зробити Ормузьку протоку «платною»



Іран намагається закріпити довгостроковий контроль над Ормузькою протокою не лише військовими методами, а й через створення механізму фінансового тиску на світове судноплавство.

За даними американських медіа, Тегеран веде переговори з Оманом щодо запровадження системи зборів за “послуги” для суден, які проходять через протоку.Ключова особливість ситуації полягає в тому, що Іран фактично намагається перетворити контроль над Ормузькою протокою на постійний інструмент геополітичного впливу. Якщо раніше Тегеран переважно використовував загрозу перекриття маршруту як елемент ескалації, то зараз мова йде про спробу інституціоналізувати власний контроль через “легалізовану” систему морських сервісів і супроводу.Формально Іран і Оман уникають терміну “мито” або “плата за прохід”, оскільки це прямо суперечить міжнародному морському праву. Натомість просувається концепція оплати “сервісних послуг” — утилізації відходів, супроводу, навігаційної підтримки чи інших операцій.Показово, що Іран уже створив окремий орган — Persian Gulf Strait Authority — який заявив про власну “зону управління” у протоці. Фактично Тегеран намагається юридично та адміністративно оформити нову модель контролю над регіоном. Це вже виходить далеко за межі класичної військової ескалації.Для світової економіки ризики залишаються критичними.При цьому Іран, попри удари по інфраструктурі, зберігає здатність швидко відновлювати виробництво ракет і БПЛА. Це вкладається у вже помітну для Тегерана концепцію “війни на виснаження”, де ставка робиться не на домінування у повітрі чи морі, а на поступове підвищення вартості конфлікту для противника.Іран більше не обмежується тактикою короткострокових криз у Ормузькій протоці. Тегеран намагається побудувати довготривалу модель контролю над ключовою артерією світової торгівлі — через комбінацію військового тиску, юридичних механізмів і економічного примусу. Якщо ця модель закріпиться хоча б частково, це стане небезпечним прецедентом не лише для Близького Сходу, а й для всієї глобальної системи морської безпеки.