Туреччина вдвічі підняла тарифи за проходження її проток кораблями з нафтою РФ

23 октября 2024, 8:15

Наднормативні витрати на проходження нафтоналивними танкерами турецьких проток зросли до максимуму з лютого-березня 2024 року, погіршуючи економіку експорту нафти Urals з чорноморського порту Новоросійськ — дані трейдерів, агентства Riverlake і розрахунки Reuters.

За оцінкою Reuters, витрати фрахтувальників на простої в Босфорі та Дарданеллах для 140-тисячного танкера, станом на 18 жовтня, підскочили до $0,54 за барель — максимального рівня з 12 березня поточного року, удвічі перевищивши $0,24 за барель у середньому за лютий-жовтень поточного року.Згідно з оцінками Riverlake, наразі добовий простій танкера класу Suezmax або танкера класу Aframax обходиться фрахтувальникам у середньому близько $65 тисяч.