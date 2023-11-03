Какие уроки войны в Украине изучили ХАМАС и Израиль

3 ноября 2023, 8:45

Военные эксперты проводят неожиданно много параллелей войны Израиля и Хамаса с войной россии в Украине по тактике и применению оружия.



ХАМАС при вторжении в Израиль 7 октября использовал боевых пловцов, террористов на парапланах, катерах и квадроциклах, а также пешие спецподразделения. Базовая группа ХАМАС – пять человек и командир.

ВСУ также ходят на штурмы малыми группами, одновременно парализуя тылы и подходы к полю боя.



ХАМАС использовали огромное количество переносного противотанкового вооружения и ПЗРК. Среди замеченных у них образцов была РПГ-29 "Вампир" – российский гранатомет или его иранская копия Ghadir.



Чтобы увеличить количество ПЗРК, боевики адаптировали самодельные аккумуляторы к советским комплексам "Стрела" и "Игла". К таким военным хитростям уже давно прибегают ВСУ, успешно выводя из игры российскую авиацию.



ХАМАС применял дроны-камикадзе, сбросы и вел беспилотниками корректировку минометного огня. Здесь они использовали не только украинский опыт, но и опыт "Исламского государства" с мультикоптерами, а также иранские наработки. "Исламское государство" применяло дроны против пехоты. Но именно ВСУ освоили их как "летающие ПТРК" против бронированных целей, включая современные Т-90М.



Возможность передавать большие по размеру видео, вести стримы с дронов и наводить штурмовые группы на нужный участок, делая это независимо от влияния РЭБ, рельефа и ретрансляторов – технология, изменяющая правила игры на войне.



9 лет войны сделали Украину прогрессивной в военном плане страной, разумно применяющей свои ресурсы, чтобы выстоять против российской агрессии.