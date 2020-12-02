Создатели Desperados III и Shadow Tactics принялись за разработку новой тактики

2 декабря 2020, 12:45

Mimimi Games опубликовала на своём официальном сайте сообщение о планах на будущее. Студия заявила, что приступила к разработке новой тактики в реальном времени.

Именно на этом жанре коллектив специализируется последние несколько лет: он прославился Shadow Tactics: Blades of the Shogun и Desperados III. Новый проект студии скрывается под кодовым названием Süßkartoffel («сладкий картофель»). Подробностей о нём пока нет.Mimimi Games также объявила о ещё одном важном для неё шаге — свою новую тактику в реальном времени студия будет издавать самостоятельно. Команде удалось получить достаточное финансирование, основным источником которого выступает некий инвестор, о котором будет рассказано немного позже. А дополнительные вложения в бюджет игры поступили от правительства Германии в рамках поддержки местных разработчиков. Mimimi получила грант, но какая именно сумма в нём фигурирует, неизвестно.