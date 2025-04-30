30 апреля 2025, 10:15

Одна з найавторитетніших організацій у сфері кібербезпеки – MITRE оголосила про 17-те оновлення своєї матриці ATT&CK.

Цей фреймворк використовується в усьому світі для моделювання поведінки зловмисників, аналізу загроз і вдосконалення систем кіберзахисту. Оновлення відображає останні тенденції в розвитку кібератак, включає нові платформи, уточнює тактики противника та поглиблює інструменти захисту.Нагадаємо, MITRE ATT&CK (Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge) – це відкрита база знань про тактики, техніки та процедури всіх хакерів, заснована на реальних спостереженнях за кіберзагрозами.