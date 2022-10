Cougar представляє оновлення в модельному ряді ігрових меблів!

31 октября 2022, 17:15

Кожен сезон Cougar готує для своїх клієнтів приємні новинки – це може бути, як щось кардинально нове, так і оновлення вже наявного обладнання.

Цієї осені магазини України поповнились геймерськими столами DEIMUS 120 та ігровими кріслами Argo One.

Cougar DEIMUS 120 – це компактний, функціональний та стильний ігровий стіл, що ідеально впишеться у будь-який простір. Він зроблений із найнадійніших матеріалів та відмінно підходить для тривалих ігрових сесій. Деймос – найменший супутник планети Марс, тож назва говорить сама за себе: DEIMUS 120 увібрав у себе найвигідніший функціонал старшої моделі лінійки ігрових столів бренду – MARS – і зберіг при цьому чудову мобільність. Завдяки ергономічному дизайну, що не має зайвих "помпезних" елементів, DEIMUS 120 вдало балансує між захопливим зовнішнім виглядом та адаптивністю – розмістіть його де завгодно, і він відмінно підкреслить ваш інтер’єр.З інструментів кабель-менеджменту стіл має практичну виямку позаду стільниці (аби кабелі не перетирались між столом та стіною) та органічний лоток для вкладання кабелів знизу. Спереду стільниця оздоблена футуристичною фаскою, а її поверхня вкрита шаром матової чорної фарби, що слугує відмінним захистом від подряпин. Стіл може похизуватись полірежимним RGB-підсвічуванням на невеликих бічних крилах і, звичайно, ергономічним USB-хабом, який так зручно розташувався в пласкій горизонтальній панелі, вбудованій у стільницю. На цій панелі також присутня кнопка керування RGB.Стіл виконано із високоякісних матеріалів, що не змушують сумніватись, щодо довговічності виробуCOUGAR Argo One – наступна сходинка в еволюції преміальної серії крісел Argo, яка дуже добре зарекомендувала себе на ринку за останні кілька років. Крісло зберегло тенденцію до мінімізації елементів конструкції – основа (спинка та сидіння) виготовлена з аеробної еластичної сітки, яка забезпечує вільну циркуляцію повітря. Такі компоненти, як підлокітники, спинка, сидіння і підголівник, регулюються та підлаштовуються під особисті потреби користувача. Рама виготовлена ​​з PAFRP промислового класу, тому Argo One є міцним, стабільним та гнучким. Це позитивно впливає на здоров’я спини. При невеликій вазі крісла – 26 кг – воно здатне витримувати навантаження до 150 кг.Від попередника Argo One відрізняється дещо спрощеною системою регулювання елементів, механізмів, а також матеріалом – якщо Argo мав алюмінієву основу каркаса, то One-версія здебільшого збудована з пластику. Така відмінність дозволила зробити крісло більш доступним у ціновому сегменті в порівнянні зі старшими моделями.Cougar відомий тим, що слідкує за останнім словом техніки, проводить власні дослідження, вносить корективи та вдосконалює свої вироби, тому випуск ігрових меблів DEIMUS та Argo One – цілком логічні сходинки у досягненні ідеалу.