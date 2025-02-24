Вдосконалені геймерські столи від Cougar

24 февраля 2025, 12:15

E-ODYSSEY – це не просто стіл, а ціла установка для геймера. Цей електричний ігровий стіл відрізняється непересічною елегантністю та технологічною функціональністю. Він вигідно вирізняється можливістю монтажу додаткової панелі. Універсальні аксесуари E-Odyssey можна закріпити на перфорованій панелі, щоб максимально збільшити вертикальне місце для зберігання в індивідуальних композиціях. E-Odyssey постачається з багатим набором аксесуарів для перфорованої панелі, тому ви можете легко створити персоналізоване поєднання місць зберігання та демонстрації речей, не купуючи їх окремо. Також він має додаткові бічні платформи для встановлення стереосистеми або предметів інтер’єру. Якщо у майстрів є свої верстаки, то у геймерів є E-ODYSSEY!

E-GRAV доступний одразу у двох розмірах: 1600 мм і 1800 мм. Це практичний та стриманий великий стіл зі стільницею структурованою під карбон. У комплекті зі столом постачається повнорозмірний ігровий килим з прошитими краями. Традиційні елементи електричних столів бренду – лоток для вкладання кабелів та блок керування з налаштуваннями пам’яті також на місці. З додаткових елементів варто відзначити практичний гачок для гарнітури збоку. E-GRAV чудово підходить, щоб використовувати його як ігрову, творчу або робочу поверхню.

Завдяки новим геймерським столам від Cougar, користувачі дійсно зможуть задовольнити усі свої потреби – байдуже надаєте ви перевагу професійній стриманості або ж яскравому ігровому простору.