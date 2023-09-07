Нові ігрові монитори Samsung

7 сентября 2023, 17:15

Перша новинка називається Samsung Odyssey OLED G9 G93SC (LS49CG930SIXCI) та являє собою ігровий монітор з діагоналлю 49 дюймів, співвідношенням сторін 32:9, роздільною здатністю 5120 на 1440 та викривленням екрану 1800R.

Завдяки такому вигину людське око краще розрізняє деталі у всьому полі зору, що особливо актуально для геймерів, які полюбляють ігри на моніторах з великими діагоналями. Дана модель оснащується OLED-матрицею з підтримкою технології Quantum Dot, що забезпечує граничну яскравість екрана з більшою глибиною кольорів, відтінків і контрастності для максимально реалістичного зображення. Справжній чорний колір реалізується за допомогою функції DisplayHDR True Black 400. Завдяки часу відгуку матриці лише 0,03 мс та частоті оновлення 240 Гц геймери можуть реагувати на кожен рух суперника швидше, ніж будь-коли.



Крім того, поціновувачам комп’ютерних ігор сподобається наявність технології AMD FreeSync Premium Pro, яка забезпечує плавність виведення зображення без різноманітних спотворень і без втрати продуктивності GPU. Широкі можливості під’єднання аксесуарів та периферії включають наявність портів та інтерфейсів HDMI 2.1, Display Port та USB Hub. Вбудована в монітор якісна акустика позбавляє робочий стіл зайвих дротів та предметів.



Друга модель має назву SAMSUNG VIEWFINITY S6 (LS34C650UAIXCI) й оснащується екраном з викривленням 1000R, що допоможе геймерам утримувати в полі зору максимум деталей та перемагати в різноманітних комп’ютерних іграх. Роздільна здатність матриці становить 3440 на 1440 точок за діагоналі 34 дюйми, а частота оновлення складає 100 Гц зі швидкістю відгуку 5 мс. Ігрові сцени виводяться на екран стабільно та без затримок завдяки технології AMD FreeSync. Всі ці параметри дають змогу геймерам отримувати відмінну продуктивність матриці без помітних лагів та спотворень.



За насичені кольори із соковитими відтінками та реалістичним відображенням контрастних ділянок відповідає технологія HDR10, а функція Picture-by-Picture ділить екран навпіл, використовуючи два входи з власною роздільною здатністю. Яскравість дисплею становить 350 кд/м², а матове покриття екрану відмінно захищає від сторонніх відблисків світла. Перелік інтерфейсів для під’єднання додаткових пристроїв включає порти HDMI, DisplayPort, USB 3.0 і USB Type-С, а вбудовані динаміки економлять простір на робочому столі.

Обидва монітори від Samsung є відмінними рішеннями на ринку високотехнологічних дисплеїв та зможуть значно покращити ігрові системи як аматорських, так і професійних геймерів.