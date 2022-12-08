Новий ігровий монітор Samsung Odyssey Ark 4K вже у продажу

8 декабря 2022, 16:45

Юг-Контракт розпочинає продаж 55-дюймового ігрового монітора Samsung Odyssey Ark 4K з вигнутим екраном та з підтримкою технології Quantum Matrix.



Модель Samsung Odyssey Ark 4K (LS55BG970NIXCI) – це монітор з діагоналлю 55 дюймів та викривленням екрану 1000R. Вважається, що саме такий градус вигину відповідає контурам людського ока, тому дисплей з подібним викривленням забезпечує неймовірний реалізм зображення й ідеально підходить для найбільш вибагливих геймерів. До того ж, цей монітор можна повертати у вертикальне положення, вмикаючи спеціальні ігрові режими Cockpit та Eclipse Lighting для більшої реалістичності.

За якість зображення відповідає ціла низка інновацій на чолі з революційною технологією Quantum Matrix на основі світлодіодів Quantum Mini. Вона забезпечує високій рівень контролю за яскравістю, поглиблений контраст й гранично можливу деталізацію. Удосконалений 14-бітний блок підсвічування забезпечує надширокий динамічний діапазон в режимі HDR 10+ з коефіцієнтом контрастності 1 000 000:1.



Даний монітор здатен відтворювати практично будь-яке зображення в режимі роздільної здатності 4К. За це відповідають нейронні мережі на основі штучного інтелекту, які за допомогою потужного процесора аналізують картинку й відновлюють кожну деталь піксель за пікселем. Матовий екран, який не відволікає увагу, поглинає, а не відбиває штучне й природне світло, що дає можливість повністю зосередитись на комп’ютерних баталіях. Підтримка змінної частоти оновлення (VRR) з AMD FreeSync Premium Pro, частота оновлення 165 Гц та час відгуку матриці лише 1 мс усувають будь-які затримки й забезпечують плавний і водночас точний ігровий процес, що особливо важливо в динамічних іграх.



Неперевершене звучання Sound Dome має потужність 60 Вт та найнижчу частоту 45 Гц. Його створюють чотири бічні динаміки й два центральні низькочастотні сабвуфери, які працюють від підсилювача звуку на основі штучного інтелекту із застосуванням технології Dolby Atmos.



Ексклюзивний контролер на сонячних батареях Ark Dial надає гравцеві повний контроль над монітором, забезпечуючи швидкий і простий доступ до різноманітних функцій Ark, як-от Flex Move Screen, Multi View й панель Game Bar. Зокрема, технологія Multi View дає змогу відтворювати на 55-дюймовому широкому екрані до 4 зображень одночасно, наприклад, грати, писати в чат, дивитись трансляцію й шукати інформацію в інтернеті.